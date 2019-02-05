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Криминал | Пензенца поймали с поличным при попытке украсть тормозные колодки

05.02.2019|11:29
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На станции Пенза-I 58-летнего мужчину задержали по подозрению в краже железнодорожного имущества.

Горожанин шел вдоль путей и приметил чугунные тормозные колодки на одном из участков. Подумав, что их можно сдать в пункт приема металлолома, он решил пойти на кражу.

Однако воплотить идею в жизнь злоумышленнику не удалось: его остановили сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на транспорте.

«Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте Елена Модякова.

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Гость|05.02.2019 11:42|

Наверняка сидит в клоповнике и получит пару лет ? Или с почестями отпустили под домашний арест ?

Гость|05.02.2019 12:03|

главное колодки валяются бесхозные, а ему наказание. Если они такие ценные, отвественнен тот, кто их там кинул

Гость|05.02.2019 12:04|

всяких подкладок рельсов по путям валяется дохрена, просто так в стронке, особенно на подъездных путях предприятий, разгильдяи путейцы бросают, а помто получается срок чтоли мотать, если взять железо?

Гость|05.02.2019 12:05|

Гость писал(a):

Наверняка сидит в клоповнике и получит пару лет ? Или с почестями отпустили под домашний арест ?
Нет,с почестями под домашний арест только тех ,кто украдёт несколько миллионов.А кто сумеет миллиарды умыкнуть,тех даже избирают в Совет Федерации России!

Гость|05.02.2019 12:27|

Шта? За железяку два года? Суровые у нас законы. Представляю, сколько получит за украденные 30 миллиардов сенатор от Карачаево-Черкесии.

Имя: Гость
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