05.02.2019 | 11:29

На станции Пенза-I 58-летнего мужчину задержали по подозрению в краже железнодорожного имущества.

Горожанин шел вдоль путей и приметил чугунные тормозные колодки на одном из участков. Подумав, что их можно сдать в пункт приема металлолома, он решил пойти на кражу.

Однако воплотить идею в жизнь злоумышленнику не удалось: его остановили сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на транспорте.

«Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте Елена Модякова.