04.02.2019 | 17:14

400 тысяч рублей лишилась пензячка после застолья со знакомым. Женщина вышла из комнаты, мужчина воспользовался моментом и взял со стола не принадлежащие ему деньги.

«Потратил их на свои нужды, на сауны, на алкоголь и так далее. Я оцениваю свой поступок плохо, раскаиваюсь в содеянном, в том, что произошло, и прошу прощения у своей подруги», - рассказал задержанный.

Простит ли его дама, неизвестно. Но заявление в полицию она написала.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший следователь СО СУ УМВД России по г. Пензе Эльвира Быличкина.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.