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Криминал | Пензенец похитил у подруги 400 000 рублей и потратил их в саунах

04.02.2019|17:14
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400 тысяч рублей лишилась пензячка после застолья со знакомым. Женщина вышла из комнаты, мужчина воспользовался моментом и взял со стола не принадлежащие ему деньги.

«Потратил их на свои нужды, на сауны, на алкоголь и так далее. Я оцениваю свой поступок плохо, раскаиваюсь в содеянном, в том, что произошло, и прошу прощения у своей подруги», - рассказал задержанный.

Простит ли его дама, неизвестно. Но заявление в полицию она написала.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший следователь СО СУ УМВД России по г. Пензе Эльвира Быличкина.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Гость|04.02.2019 18:57|

А что делали 400 кусков у них на столе ?

Гость|04.02.2019 19:09|

Украл тратить на "шкур" в сауне.

Гость|04.02.2019 19:11|

Откуда у алкашей 400 штук так просто на столе лежат ?

Гость|04.02.2019 19:11|

Неплохо так развлёкся с куртизанками)))Я удивляюсь,что они ещё есть.В Пензе этот досуг совсем не развит...Одни бегемотики и дамы бальзаковского возраста...

Гость|04.02.2019 19:13|

penzainform.ru писал(a):

и взял со стола
Ни чо себе на столе бабло да неверное и взаначке в квартире еще было. Короче деньги кругом мест убрать уже нету.

Гость|04.02.2019 19:14|

penzainform.ru писал(a):

рассказал задержанный.
И подумал: с деньгами нужно растоваться легко без стонов

Гость|04.02.2019 19:14|

Зачем он ей такой нужен, если сама зарабатывает. Благотворительностью что ли занимается.

Гость|04.02.2019 19:16|

400 ? Пиздежом попахивает.

Гость|04.02.2019 19:18|

Гость|04.02.2019 19:14|

Зачем он ей такой нужен, если сама зарабатывает. Благотворительностью что ли занимается.

У неё просто тяга к сексу .

Гость|04.02.2019 19:20|

Нет такой тяги. Это сказки для глупышей.

Гость|04.02.2019 19:27|

За 400 мог бы и трахнуть как следует.

Имя: Гость
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