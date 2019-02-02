02.02.2019 | 10:15

На территории Сосновоборского района выявили незаконную рубку деревьев на крупную сумму. Нарушение было зафиксировано 31 января сотрудниками Кададинского лесничества.

Специалисты патрулировали Сосновоборское-Николо-Барнуковское-Маркинское участковое лесничество и обнаружили место, где были спилены сырорастущие дубы, осины и березы.

«Общий объем незаконно срубленной древесины составил около 11 кубических метров. Причинен ущерб лесному хозяйству в размере 1 млн 131 тыс. 910 рублей», - сообщили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника уже нашли, все необходимые материалы направили в правоохранительные органы.

Незаконная рубка лесов на суммы, составляющие сотни тысяч, миллионы, а то и десятки миллионов рублей, неоднократно фиксировалась в регионе.

Так, в 2013 году директор Юрсовского лесничества распорядился вырубить деревья на сумму более 14 миллионов рублей.

В 2015 году был осужден депутат Собрания представителей Спасского района, срубивший деревья на сумму 215 181 рубль.

В 2016 году на основании подложных документов были вырублены сосны в Сосновоборском и Кузнецком районах на площади более 17,8 га. Ущерб составил свыше 90 млн рублей.

В 2017 году по данному факту началось расследование, в ходе которого в 2018-м было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева. Он был помещен под домашний арест