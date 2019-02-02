02.02.2019 | 16:06

Несовершеннолетняя жительница Алтайского края решила свои финансовые проблемы с помощью несуществующей шубы и пензячки, пожелавшей ее приобрести.

В социальной сети девушка создала страницу и разместила там объявление о продаже одежды и обуви.

«В результате объявлением заинтересовалась женщина, которая решила приобрести шубу. Злоумышленница предоставила ей вымышленные положительные отзывы якобы от предыдущих клиентов, после чего потерпевшая оплатила товар. Полученные денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Олег Горелов.

Страницу в Интернете девушка заблокировала. Тем не менее полицейские вычислили обманщицу и возбудили уголовное дело. Свою вину она признала полностью.