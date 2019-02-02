Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 фев 2019|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66

Криминал | Пензячка в Интернете купила у девушки-подростка несуществующую шубу

02.02.2019|16:06
Печать

Несовершеннолетняя жительница Алтайского края решила свои финансовые проблемы с помощью несуществующей шубы и пензячки, пожелавшей ее приобрести.

В социальной сети девушка создала страницу и разместила там объявление о продаже одежды и обуви.

«В результате объявлением заинтересовалась женщина, которая решила приобрести шубу. Злоумышленница предоставила ей вымышленные положительные отзывы якобы от предыдущих клиентов, после чего потерпевшая оплатила товар. Полученные денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Олег Горелов.

Страницу в Интернете девушка заблокировала. Тем не менее полицейские вычислили обманщицу и возбудили уголовное дело. Свою вину она признала полностью.

0
0
0
0
 
Гость|02.02.2019 18:42|

Так ей и надо.

Гость|02.02.2019 18:54|

пальцы этой твари отрубить чтобы забыла что такое комп...

Гость|02.02.2019 18:56|

Откуда в пензе столько лохушек с деньгами?срочно выезжаю в пензу на поиск подобной

Гость|02.02.2019 19:45|

молодец девченка так и надо таких халявщиц разводить

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!