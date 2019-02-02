02.02.2019 | 14:26

В Пензе двух 15-летних подростков обвиняют в грабеже. По данным следствия, вечером 10 января они большой компанией проводили время на лестничной площадке в подъезде дома на проспекте Строителей.

Периодически на площадку выходил 37-летний местный житель. Они с приятелем выпивали в квартире и время от времени прерывались на перекур. Между мужчиной и парнями произошел конфликт, и те несколько раз ударили его.

«Через некоторое время после того, как потерпевший вернулся домой, к нему ворвались двое подростков из вышеуказанной компании и открыто похитили у него золотую цепочку и сотовый телефон. Злоумышленники скрылись с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Несовершеннолетних нашли. В отношении одного подростка избрали меру пресечения в виде присмотра, в отношении второго - в виде домашнего ареста.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Один из обвиняемых на момент совершения преступления состоял на профилактическом учете в ПДН за кражу и административные правонарушения, второго поставили на учет в январе 2019-го за административное правонарушение.