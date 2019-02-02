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Криминал | Пензенец поссорился с подростками в подъезде и остался без цепочки

02.02.2019|14:26
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В Пензе двух 15-летних подростков обвиняют в грабеже. По данным следствия, вечером 10 января они большой компанией проводили время на лестничной площадке в подъезде дома на проспекте Строителей.

Периодически на площадку выходил 37-летний местный житель. Они с приятелем выпивали в квартире и время от времени прерывались на перекур. Между мужчиной и парнями произошел конфликт, и те несколько раз ударили его.

«Через некоторое время после того, как потерпевший вернулся домой, к нему ворвались двое подростков из вышеуказанной компании и открыто похитили у него золотую цепочку и сотовый телефон. Злоумышленники скрылись с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Несовершеннолетних нашли. В отношении одного подростка избрали меру пресечения в виде присмотра, в отношении второго - в виде домашнего ареста.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Один из обвиняемых на момент совершения преступления состоял на профилактическом учете в ПДН за кражу и административные правонарушения, второго поставили на учет в январе 2019-го за административное правонарушение.

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Гость|02.02.2019 14:59|

Закрыть их нужно до суда,пока никого не прирезали.

Гость|02.02.2019 15:04|

Будни буртасской агломерации: порезали, украли, грабанули. Губернатор не зря заявил что мы лидеры в ПФО

Гость|02.02.2019 15:09|

Гость писал(a):

Закрыть их нужно до суда,пока никого не прирезали.
Незя! Они еще дети...

Гость|02.02.2019 15:13|

Нефиг ссориться было с подростками, они у нас очень суровые

Гость|02.02.2019 15:19|

подрастает поколение отморозков...

Гость|02.02.2019 15:20|

А вы уже в курсе про лайфхак, как сэкономить 20 рублей когда ты в центре города и у тебя заборохлил клапан?

Имя: Гость
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