01.02.2019 | 10:45

35-летний житель села Чаадаевка Городищенского района предстанет перед судом. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнего односельчанина и гибели 45-летней женщины.

В середине сентября 2018 года мужчина в своей квартире устроил застолье с гостями - семейной парой. Младший собутыльник приревновал жену к хозяину и дал ему пощечину. В ответ тот несколько раз ударил его кулаками по голове. Через несколько дней избитый ревнивец попал в больничный стационар.

Через месяц, в середине октября, обвиняемый в нетрезвом состоянии ехал на своей «Ниве» по Чаадаевке. На улице Советской он не справился с управлением, выехал на обочину и насмерть сбил женщину.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.