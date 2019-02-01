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Криминал | Житель Чаадаевки жестоко избил гостя и в пьяном виде задавил односельчанку

01.02.2019|10:45
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35-летний житель села Чаадаевка Городищенского района предстанет перед судом. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнего односельчанина и гибели 45-летней женщины.

В середине сентября 2018 года мужчина в своей квартире устроил застолье с гостями - семейной парой. Младший собутыльник приревновал жену к хозяину и дал ему пощечину. В ответ тот несколько раз ударил его кулаками по голове. Через несколько дней избитый ревнивец попал в больничный стационар.

Через месяц, в середине октября, обвиняемый в нетрезвом состоянии ехал на своей «Ниве» по Чаадаевке. На улице Советской он не справился с управлением, выехал на обочину и насмерть сбил женщину.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|01.02.2019 10:56|

Если бы сразу закрыли его,то смерти бы не было.

Гость|01.02.2019 11:29|

Опять написано не по-русски. Кто кого избил, какую женщину сбили, ту которая из застолья или другую?

Имя: Гость
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