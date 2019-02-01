Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 фев 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66

Криминал | В УМВД России по области обеспокоены ростом числа краж с банковских карт

01.02.2019|17:22
Печать

450 тысяч рублей лишилась женщина, поверив мошенникам. Ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что была предпринята попытка снятия с ее карты крупной суммы. А затем передала трубку мужчине, который рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить денежные средства.

«Я испугалась и, скажем так, слушала его указания и через банковское онлайн-приложение совершила перевод на указанный счет», - рассказала потерпевшая.

Только потом женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

«Из средств массовой информации я слышала много раз о том, что подобное случается, но не подумала, что это может коснуться лично меня», - добавила женщина.

В УМВД России по Пензенской области всерьез обеспокоены ростом числа краж денежных средств с банковских карт. Полицейские просят граждан быть бдительными.

«Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Настоящие сотрудники банка никогда не станут вам звонить и спрашивать у вас персональные данные вашей карты, номера, коды и пароли», - предупредил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Главное - не паниковать, советуют полицейские. Лучше прекратить разговор, а оставшиеся сомнения развеять звонком на горячую линию своего банка.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!