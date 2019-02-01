01.02.2019 | 17:22

450 тысяч рублей лишилась женщина, поверив мошенникам. Ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что была предпринята попытка снятия с ее карты крупной суммы. А затем передала трубку мужчине, который рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить денежные средства.

«Я испугалась и, скажем так, слушала его указания и через банковское онлайн-приложение совершила перевод на указанный счет», - рассказала потерпевшая.

Только потом женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

«Из средств массовой информации я слышала много раз о том, что подобное случается, но не подумала, что это может коснуться лично меня», - добавила женщина.

В УМВД России по Пензенской области всерьез обеспокоены ростом числа краж денежных средств с банковских карт. Полицейские просят граждан быть бдительными.

«Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Настоящие сотрудники банка никогда не станут вам звонить и спрашивать у вас персональные данные вашей карты, номера, коды и пароли», - предупредил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Главное - не паниковать, советуют полицейские. Лучше прекратить разговор, а оставшиеся сомнения развеять звонком на горячую линию своего банка.