58-летнего пензенца осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
ДТП случилось 23 октября прошлого года в районе нерегулируемого пешеходного перехода вблизи дома № 10 в 5-м проезде Кольцова.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил наезд на пешехода, мужчину 1951 года рождения. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил тогда начальник отдела УГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.
Суд признал шофера виновным и назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на два года.
Дочь погибшего мужчины подала гражданский иск о компенсации морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.
«Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, принимая во внимание факт частичного возмещения осужденным морального вреда в размере 40 000 рублей, суд счел возможным удовлетворить иск частично, в размере 760 тысяч рублей», - сообщили в Ленинском райсуде.
Приговор еще не вступил в силу.
Ну нет у него денег,и так уже 40 косарей отдал.. Хотел 4- ку поменять на 9- ку.. Весь запас отдал..Ну ничего выйду до срочно и сдам 4 ку на чермет и куплю 10 еу