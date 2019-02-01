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Криминал | В Пензе дочь сбитого в 5-м проезде Кольцова пешехода получит 800 тысяч

01.02.2019|11:23
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58-летнего пензенца осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП случилось 23 октября прошлого года в районе нерегулируемого пешеходного перехода вблизи дома № 10 в 5-м проезде Кольцова.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил наезд на пешехода, мужчину 1951 года рождения. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил тогда начальник отдела УГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Суд признал шофера виновным и назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на два года.

Дочь погибшего мужчины подала гражданский иск о компенсации морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.

«Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, принимая во внимание факт частичного возмещения осужденным морального вреда в размере 40 000 рублей, суд счел возможным удовлетворить иск частично, в размере 760 тысяч рублей», - сообщили в Ленинском райсуде.

Приговор еще не вступил в силу.

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Гость|01.02.2019 11:40|

Ну нет у него денег,и так уже 40 косарей отдал.. Хотел 4- ку поменять на 9- ку.. Весь запас отдал..Ну ничего выйду до срочно и сдам 4 ку на чермет и куплю 10 еу

Гость|01.02.2019 11:43|

Как получил .. Во первых приговор не вступил в силу.во вторых говорю же нет у меня денег

Гость|01.02.2019 11:46|

у ШОФЁРА вы можете тока отсосать....

Имя: Гость
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