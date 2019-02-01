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Криминал | В Городище женщина ударила сожителя ножом за отказ идти в баню

01.02.2019|16:54
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45-летняя жительница Городища в очередной раз предстанет перед судом. Ранее ей выносились приговоры за кражу с незаконным проникновением в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. На этот раз жертвой темпераментной городищенки стал ее 53-летний сожитель.

В конце декабря 2018 года между гражданскими супругами, успевшими разогреться спиртным в преддверии новогодних праздников, разгорелся спор. Женщина истопила баню и настаивала, чтобы муж пошел мыться, но тот, лежа на полу, заупрямился: на улице холодно.

Отказ хозяина дома привести себя в порядок вывело его супругу из состояния душевного равновесия. Она схватила его за ногу и ударила ножом в правое бедро и левое колено, а затем вернулась за стол и продолжила возлияния.

Мужчина, несмотря на ранения, быстро поднялся, выбежал из дома и попросил соседей позвонить в полицию. Впоследствии его госпитализировали.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|01.02.2019 17:12|

Чистота - залог здоровья

Гость|01.02.2019 17:12|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина, несмотря на ранения, быстро поднялся, выбежал из дома

Вот это женщина, не только коня на скаку остановит, но и мертвецки пьяного с пола поднимет, его как ветром сдуло. Мужик поступил не по мужски побежал звонить в полицию, даже если бы он её чем то огрел в ответ или тоже схватился за нож было бы ему какое то оправдание. А так этот слизняк не достоин такой бабы.

Гость|01.02.2019 17:18|

Баня еще какая-то. Огурцы в погребе, туалет на улице, медведь на цепи. Жуть.

Гость|01.02.2019 17:21|

Горшок каши в печи, печь в избе, изба в канализации...

Гость|01.02.2019 17:24|

Женщину понять и простить.Он обоссанный и обосранный валялся.Как же его было ещё заставить пойти и помыться?!

Ей,ведь,потом ещё и всё,что на нём было,стирать...

Гость|01.02.2019 17:26|

Вот они главные достижения Буртассии- пьянка до усратизма, ежедневные протыкания животов, порезы зеркалами топорами и тд.Тотальная оскотинизация.

Гость|01.02.2019 17:26|

Грязнуля не читал мойдадыр.

Гость|01.02.2019 17:46|

penzainform.ru писал(a):

Ранее ей выносились приговоры за кражу с незаконным проникновением в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
Это не женщина, а биомусор

Гость|01.02.2019 17:49|

Достоевский нервно курит...

Имя: Гость
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