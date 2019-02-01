01.02.2019 | 16:54

45-летняя жительница Городища в очередной раз предстанет перед судом. Ранее ей выносились приговоры за кражу с незаконным проникновением в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. На этот раз жертвой темпераментной городищенки стал ее 53-летний сожитель.

В конце декабря 2018 года между гражданскими супругами, успевшими разогреться спиртным в преддверии новогодних праздников, разгорелся спор. Женщина истопила баню и настаивала, чтобы муж пошел мыться, но тот, лежа на полу, заупрямился: на улице холодно.

Отказ хозяина дома привести себя в порядок вывело его супругу из состояния душевного равновесия. Она схватила его за ногу и ударила ножом в правое бедро и левое колено, а затем вернулась за стол и продолжила возлияния.

Мужчина, несмотря на ранения, быстро поднялся, выбежал из дома и попросил соседей позвонить в полицию. Впоследствии его госпитализировали.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.