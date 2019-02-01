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Криминал | В Белинском районе виновнику смертельного ДТП вынесли приговор

01.02.2019|15:16
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В четверг, 31 января, Белинский районный суд вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором один человек погиб и четверо получили травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Авария случилась 17 сентября, в 7:40, на 165-м километре трассы Тамбов - Пенза в Белинском районе. Столкнулись автомобили Renault Logan, за рулем которого был 70-летний пенсионер, и Chevrolet Cruze под управлением 32-летнего мужчины.

Как оказалось, водитель Chevrolet, житель Оренбургской области, ехал на машине жены (хотя на тот момент был лишен прав) со скоростью около 80 км/ч и уснул. Автомобиль вырулил на полосу встречного движения и врезался в Renault.

В результате аварии водителю Chevrolet медицинскую помощь оказали на месте происшествия, а его пассажиров, мужчин 26, 38 лет и 41 года, и шофера Renault госпитализировали. Ехавшая во французской иномарке 69-летняя женщина погибла.

Оренбуржца признали виновным в нарушении ПДД и назначили наказание в виде 2 лет и 1 месяца колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на три года, сообщили в Белинском райсуде.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|01.02.2019 16:15|

Самый гуманный суд

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