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Криминал | В Заречном мошенник обманул восьмерых человек при продаже дверей

31.01.2019|14:20
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В Заречном предпринимателя, якобы занимавшегося продажей и установкой дверей и фурнитуры, осудили за мошенничество.

В период с июля по сентябрь прошлого года мужчина заключил договоры с восемью зареченцами, потребовав внести предоплату в размере 70% от суммы заказа. В общей сложности они передали ему 265 тысяч рублей.

«Однако гражданин не намеревался выполнять условия договоров, распорядившись денежными средствами потерпевших по своему усмотрению. При этом на неоднократные требования заказчиков исполнить взятые по договору обязательства у него находилось множество причин не делать этого», - сообщили в Зареченском городском суде.

В начале сентября предприниматель из-за проблем с деньгами решил уехать в Свердловскую область, оставив клиентов без дверей и без денег. Там он нашел хорошо оплачиваемую работу на руководящей должности.

«Однако наказания за совершенные преступления гражданину избежать не удалось. В отношении него органами предварительного следствия было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в суде.

В результате 29 января 2019 года зареченцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в силу.

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