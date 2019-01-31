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Криминал | Пензенца задержали при попытке ограбить ТЦ «Южный»

31.01.2019|12:22
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В четверг, 31 января, в Пензе в двух торговых центрах задержали злоумышленников, пытавшихся забрать с собой продукцию, не оплатив ее.

В ТЦ «Южный» на улице Красная Горка мужчина схватил с витрины две бутылки с алкоголем и вышел. Сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели выбегавшего из магазина мужчину, которого безуспешно пытался остановить охранник.

«Стражи порядка организовали преследование предполагаемого злоумышленника и произвели его задержание. Для дальнейшего разбирательства 35-летний гражданин, подозреваемый в совершении грабежа, был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В это же время аналогичный инцидент имел место в торговом центре «Эконом» на улице 8 Марта. Женщина, выбиравшая туалетную воду в отделе косметики, незаметно покинула магазин, минуя кассу. После ее ухода продавцы обнаружили пропажу одного флакона.

«Гражданка также была задержана сотрудниками Росгвардии», - добавили в пресс-службе управления.

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Гость|31.01.2019 13:57|

Вообще-то это кража называется...

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