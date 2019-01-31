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Криминал | Дело главврача областной станции переливания крови направлено в суд

31.01.2019|17:40
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В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению главного врача областной станции переливания крови в превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено в мае прошлого года.

По данным следствия, в октябре 2014 года главврач медицинской организации заключила с одним из обществ с ограниченной ответственностью контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови». Цена контракта составила более 182 млн рублей. В нее вошли стоимость товара, транспортировки, разгрузки, сборки, установки, наладки и запуска, расходы на гарантийное обслуживание, обучение специалистов, страхование и другие.

Главврач знала, что у поставщика нет удостоверения, подтверждающего факт государственной регистрации медицинского модуля. В нарушение своей должностной инструкции она все равно оплатила отгрузку и поставку товара.

«Действия главного врача повлекли причинение существенного материального ущерба Пензенской областной станции переливания крови в сумме более 145 млн рублей, а также привели к невозможности ввода в эксплуатацию модуля медицинского «Служба крови». Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|31.01.2019 18:31|

Давно пора посадить Крылову и ее помощника Маракушина,рука руку моет!

Имя: Гость
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