31.01.2019 | 17:40

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению главного врача областной станции переливания крови в превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено в мае прошлого года.

По данным следствия, в октябре 2014 года главврач медицинской организации заключила с одним из обществ с ограниченной ответственностью контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови». Цена контракта составила более 182 млн рублей. В нее вошли стоимость товара, транспортировки, разгрузки, сборки, установки, наладки и запуска, расходы на гарантийное обслуживание, обучение специалистов, страхование и другие.

Главврач знала, что у поставщика нет удостоверения, подтверждающего факт государственной регистрации медицинского модуля. В нарушение своей должностной инструкции она все равно оплатила отгрузку и поставку товара.

«Действия главного врача повлекли причинение существенного материального ущерба Пензенской областной станции переливания крови в сумме более 145 млн рублей, а также привели к невозможности ввода в эксплуатацию модуля медицинского «Служба крови». Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.