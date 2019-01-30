Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 янв 2019|10:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Ясно |
  75.88  |  $  66.34
 

Криминал | Жителя Спасского района отправили в психбольницу за кражу у матери

30.01.2019|09:53
Печать

26-летнего жителя Спасского района осудили за кражу денег с кредитной банковской карты матери. В октябре он похитил оттуда 49 000 рублей.

Молодой мужчина тайком взял карту и снял с нее названную сумму. С учетом взятой банком комиссии ущерб, нанесенный его матери, составил 50 470 рублей.

«Вину в совершении преступления он признал полностью, пояснить, как распорядился похищенными денежными средствами, не смог», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Судебно-психиатрическая комиссия постановила, что мужчина обнаруживает признаки психического расстройства и не мог осознавать опасность и характер своих действий.

Сельчанина отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 