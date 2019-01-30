30.01.2019 | 09:53

26-летнего жителя Спасского района осудили за кражу денег с кредитной банковской карты матери. В октябре он похитил оттуда 49 000 рублей.

Молодой мужчина тайком взял карту и снял с нее названную сумму. С учетом взятой банком комиссии ущерб, нанесенный его матери, составил 50 470 рублей.

«Вину в совершении преступления он признал полностью, пояснить, как распорядился похищенными денежными средствами, не смог», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Судебно-психиатрическая комиссия постановила, что мужчина обнаруживает признаки психического расстройства и не мог осознавать опасность и характер своих действий.

Сельчанина отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.