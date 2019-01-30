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Криминал | В Пензе на трассе М5 закрыли ларек, где проводились азартные игры

30.01.2019|11:26
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26-летнего пензенца будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр в городе.

Следствие установило, что преступный замысел возник у мужчины в период до 1 августа 2017 года. Он заказал в Интернете один игровой автомат, а потом арендовал землю на трассе М5 и установил ларек.

«С августа 2017 по июнь 2018 года злоумышленник осуществлял незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

С этой целью он единолично осуществлял ежедневный контроль за денежными средствами, проигранными клиентами, расходами на арендную плату за помещения, выплату выигрышей клиентам, ремонтом игрового оборудования, лично производил инкассацию денежных средств», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В начале июня в ларек наведались полицейские, которые изъяли оборудование. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|30.01.2019 11:36|

Опять вранье. С этого ларька пишу.

Гость|30.01.2019 11:45|

Меня другое поражает ... неужели какой дурак играет в этот лохотрон ? Это же каким дебилойдом малограмотным нужно быть ?

Гость|30.01.2019 11:49|

Еще как играют! Лично знаю одного дурака, который в игровых автоматах 3-х комнатную квартиру проиграл, а другой получил и проиграл зарплату взвода ДПС! Это был п....ц!

Имя: Гость
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