30.01.2019 | 11:26

26-летнего пензенца будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр в городе.

Следствие установило, что преступный замысел возник у мужчины в период до 1 августа 2017 года. Он заказал в Интернете один игровой автомат, а потом арендовал землю на трассе М5 и установил ларек.

«С августа 2017 по июнь 2018 года злоумышленник осуществлял незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

С этой целью он единолично осуществлял ежедневный контроль за денежными средствами, проигранными клиентами, расходами на арендную плату за помещения, выплату выигрышей клиентам, ремонтом игрового оборудования, лично производил инкассацию денежных средств», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В начале июня в ларек наведались полицейские, которые изъяли оборудование. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.