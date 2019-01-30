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Криминал | В Пензе мужчина открыл малознакомым людям дверь и лишился техники

30.01.2019|17:02
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К мужчине однажды ночью пожаловали гости. Наглядно он их знал, поэтому и дверь открыл. Правда, потом пожалел.

«Один из них стал обвинять меня, что я позволил себе сказать лишнего в его адрес другим людям уже. Они решили за это дело меня проучить и забрали электронную технику из моего дома», - рассказал потерпевший.

Полагая, что наглядно знакомые личности одумаются и вернут имущество, мужчина подождал несколько дней, а потом обратился в полицию. Подозреваемого задержали.

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний житель города Пензы. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Часть похищенных вещей полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия и в квартире знакомой подозреваемого», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Юлия Побегайлова.

Уже установлено, что задержанный причастен и к совершению другого преступления имущественного характера на территории Октябрьского района.

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