30.01.2019 | 18:52

21-летний пензенец подозревается в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Представители силовых структур прибыли на вызов в одно из кафе на улице Кирова, где четверо мужчин устроили беспорядок.

«Молодой человек, желая помочь своим знакомым избежать задержания сотрудниками вневедомственной охраны, находясь за рулем автомашины, совершил наезд на сотрудника Росгвардии», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Камерами видеонаблюдения зафиксировали момент, когда нарушители пытаются скрыться от стражей порядка. Сотрудника Росгвардии водитель провез на капоте иномарки метров 30. После чего мужчина в форме упал, в результате получив травмы, а компания беглецов уехала в неизвестном направлении.

«С целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью сотрудника вневедомственной охраны, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавила Татьяна Махницкая.

Уже на следующий день после побега из кафе водитель со своим адвокатом явился к следователям и признался во всем.