30.01.2019 | 14:00

23-летний житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 18 января. В баре на улице Кирова несколько посетителей нарушили общественный порядок, и около 1:00 по адресу прибыл наряд росгвардейцев.

Четверо молодых людей, пытаясь скрыться от стражей порядка, быстро сели в автомашину приятеля, находившегося за рулем. Тот резко тронул с места и наехал на одного из правоохранителей - полицейского водителя отдела вневедомственной охраны по г. Пензе.

Видя, что мужчина находится на капоте, парень не остановился, а, напротив, нажал на газ. Росгвардеец упал на дорогу и получил травмы, а водитель уехал с места происшествия.

«Для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.