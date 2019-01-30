Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 янв 2019|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.57  |  $  66.10
 

Криминал | Молодой пензяк сбил росгвардейца и протащил его на капоте машины

30.01.2019|14:00
Печать

23-летний житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 18 января. В баре на улице Кирова несколько посетителей нарушили общественный порядок, и около 1:00 по адресу прибыл наряд росгвардейцев.

Четверо молодых людей, пытаясь скрыться от стражей порядка, быстро сели в автомашину приятеля, находившегося за рулем. Тот резко тронул с места и наехал на одного из правоохранителей - полицейского водителя отдела вневедомственной охраны по г. Пензе.

Видя, что мужчина находится на капоте, парень не остановился, а, напротив, нажал на газ. Росгвардеец упал на дорогу и получил травмы, а водитель уехал с места происшествия.

«Для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|30.01.2019 14:15|

Какие то защитники власть имущих у нас мягко говоря беззубые. Сами себя то защитить не могут. Чаво он не стрелял то в убивцев его? Не научился ещё наверное, а тоже Росхвардеец!

Гость|30.01.2019 14:17|

Оружие нужно применять

Гость|30.01.2019 14:23|

Применишь вот так против придурка малолетнего,пьяного,а потом объяснительные писать замучишься прокурору. У нас не Америка. Надо сначала словами застыдить,а уж потом... погрозить пальчиком. Никакого оружия нельзя

Гость|30.01.2019 14:30|

Гость писал(a):

Применишь вот так против придурка малолетнего,пьяного,а потом объяснительные писать замучишься прокурору.
... а то и под статью загремишь, если это окажется прокурорский или судейский родственник.

Гость|30.01.2019 14:31|

в сша "друзья" полицейского изрешетили бы ведро на колёсах без разговоров. а у нас ещё подумают надо наказывать строго или не очень строго.

Гость|30.01.2019 14:39|

Что за моду взяли на капот бросаться правоохранители?! Кому и для чего это надо?! Звезду героя посмертно получить хочется?! Запиши данные автомобиля и передай по рации другому патрулю-пусть преследуют. Рано или поздно догонят. А не догонят,так найдут по номерам собственника авто и далее по цепочке. К чему эта бровада никчемная. Как будто серийного убийцу обнаружили.

Гость|30.01.2019 14:42|

Гость писал(a):

Что за моду взяли на капот бросаться правоохранители?! Кому и для чего это надо?! Звезду героя посмертно получить хочется?!
А откуда такая информация, что он бросился на капот? Может стоял просто, а дятлы оголтелые его переехали, стремясь скрыться побыстрее?

Гость|30.01.2019 14:44|

Наверно поклонник Навального :)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 