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Криминал | Пензяк получил зарплату в биткойнах и стал фигурантом нового уголовного дела

29.01.2019|17:35
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В Пензе в отношении 35-летнего фигуранта уголовного дела о покушении группы лиц на незаконный сбыт наркотика (мефедрона) возбудили еще одно дело - о легализации доходов, полученных преступным путем.

«С октября по декабрь 2018 года соучастнику наркоторговли за проделанную работу по оборудованию тайников с наркотиком от неустановленного лица в интернет-приложении на обезличенный биткойн-кошелек поступили денежные средства в размере не менее 0,04655572 ВТС (около 10 000 рублей. - Прим. ред.). Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими мужчина с помощью интернет–обменника конвертировал биткойны в российские рубли», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге деньги поступили на банковскую карту обвиняемого с различных лицевых счетов, зарегистрированных на посторонних лиц.

Расследование находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района Пензы.

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Гость|29.01.2019 17:54|

"Пензяк получил зарплату в биткойнах и стал фигурантом нового уголовного дела"

Правильно будет Пензенцы а не Пензяки!(с)

Гость|29.01.2019 17:54|

ПИ, вы дебилы? какая зарплата??? он за сбыт наркоты деньги получил.(во всяком случае, вы так пишете)

Имя: Гость
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