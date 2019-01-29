"Пензяк получил зарплату в биткойнах и стал фигурантом нового уголовного дела"

29.01.2019 | 17:35

В Пензе в отношении 35-летнего фигуранта уголовного дела о покушении группы лиц на незаконный сбыт наркотика (мефедрона) возбудили еще одно дело - о легализации доходов, полученных преступным путем.

«С октября по декабрь 2018 года соучастнику наркоторговли за проделанную работу по оборудованию тайников с наркотиком от неустановленного лица в интернет-приложении на обезличенный биткойн-кошелек поступили денежные средства в размере не менее 0,04655572 ВТС (около 10 000 рублей. - Прим. ред.). Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими мужчина с помощью интернет–обменника конвертировал биткойны в российские рубли», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге деньги поступили на банковскую карту обвиняемого с различных лицевых счетов, зарегистрированных на посторонних лиц.

Расследование находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района Пензы.