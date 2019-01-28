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Криминал | Житель Пензы потерял 3 500 рублей из-за «Мобильного банка»

28.01.2019|10:09
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21-летний житель Пензы обратился в полицию в заявлением о краже денег с банковского счета. Молодой человек обнаружил, что оттуда необъяснимым образом пропали 3 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро раскрыли преступление. Оказалось, что пензенец подключил услугу «Мобильный банк» к своему номеру, а потом поменял его. Номер достался новому пользователю - 26-летней жительнице Самары.

Операции по переводу 3 500 рублей совершила именно она. Женщина не стала отрицать вину.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|28.01.2019 10:21|

Именно поэтому я запретил банку,при замене карты,подключать какие-либо услуги!

Гость|28.01.2019 10:37|

penzainform.ru писал(a):

Номер достался новому пользователю. Операции по переводу 3 500 рублей совершила именно она.
Как без пароля можно войти в мобильный банк?

Гость|28.01.2019 10:44|

Гость писал(a):

Как без пароля можно войти в мобильный банк?
смс на короткий номер 9-00.

Гость|28.01.2019 10:47|

С деньгами нужно расставаться легко без стонов

Имя: Гость
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