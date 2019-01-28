28.01.2019 | 10:09

21-летний житель Пензы обратился в полицию в заявлением о краже денег с банковского счета. Молодой человек обнаружил, что оттуда необъяснимым образом пропали 3 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро раскрыли преступление. Оказалось, что пензенец подключил услугу «Мобильный банк» к своему номеру, а потом поменял его. Номер достался новому пользователю - 26-летней жительнице Самары.

Операции по переводу 3 500 рублей совершила именно она. Женщина не стала отрицать вину.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.