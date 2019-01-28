28.01.2019 | 16:04

Дважды обманутая жительница Железнодорожного района города Пензы обратилась в полицию за помощью. В 2018 году она вложила крупную сумму в иностранную фирму, которая потом прекратила свою деятельность.

Через несколько месяцев с женщиной связалась по телефону девушка по имени Виктория, представившаяся сотрудницей организации по контролю за финансовыми компаниями.

«Незнакомка сказала, что необходимо открыть кредитный коридор. Для этого гражданке рекомендовали оформить кредит через Интернет, обещая впоследствии его погасить», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Алексей Китаев.

Пенсионерка выполнила условия и получила в одном из банков 230 тысяч рублей.

«После этого Виктория сказала, что я должна перевести эти средства на имя некоего Груденко Максима Викторовича. Я перевела эти средства, и она сказала: «Мы позвоним вам на следующий день, и через день эти средства к вам вернутся», - рассказала потерпевшая.

И только через сутки женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности жительница Пензы лишилась более 450 тысяч рублей. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к совершению преступления.