28.01.2019 | 16:25

«У меня сердце, можно сказать, не екнуло, а почти куда-то там оборвалось», - поделился директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Область лишилась бесценного шедевра! Такой была первая реакция Кирилла Застрожного на сообщение о краже из легендарной Третьяковки полотна Архипа Куинджи.

«Потому что буквально в нескольких сантиметрах от работы, которая была этим вандалом похищена варварским способом, выставлен наш этюд «Казбек» - красный, такой яркий, в лучах солнца вершина. Один из трех этюдов из фондов Пензенской картинной галереи», - отметил Кирилл Застрожный.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, запечатлен момент кражи: молодой человек спокойно снимает картину «Ай-Петри. Крым» со стенда и уходит. Он был задержан через несколько часов в Одинцовском районе Подмосковья.

На выставке в Третьяковской галерее представлены 180 работ Куинджи, собранные из 20 крупнейших музеев России, а также стран ближнего зарубежья.

Что же касается печального опыта, с которым однажды сталкивались в Пензенской галерее, то он был в 1989 году, когда похитили работу французского живописца Теодора Руссо.

«Утром выбили окно, прыгнули - тогда сигнализация была только звуковая. В несколько прыжков - прибежал, обрезал эти веревочки, на которых она висела, схватил и убежал. Бесследно исчезла. И потом эта работа уже просто нашлась в рамках совершенно другого дела. Слава богу, за территорию России не выехала: когда арестовали какого-то крупного теневого дельца, у него оказалась в подмосковном его имении эта работа», - добавил Кирилл Застрожный.

Искали ее более 20 лет. Она, как и прежде, украшает зал французского искусства. Стоит отметить, что три этюда Куинджи, предоставленные Пензой Третьяковской галерее, застрахованы на общую сумму более 30 миллионов рублей. Назад полотна легендарного русского передвижника вернутся до 4 марта.