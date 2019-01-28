Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|19:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.19  |  $  65.93
 

Криминал | Картинная галерея могла лишиться этюда, предоставленного Третьяковке

28.01.2019|16:25
Печать

«У меня сердце, можно сказать, не екнуло, а почти куда-то там оборвалось», - поделился директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Область лишилась бесценного шедевра! Такой была первая реакция Кирилла Застрожного на сообщение о краже из легендарной Третьяковки полотна Архипа Куинджи.

«Потому что буквально в нескольких сантиметрах от работы, которая была этим вандалом похищена варварским способом, выставлен наш этюд «Казбек» - красный, такой яркий, в лучах солнца вершина. Один из трех этюдов из фондов Пензенской картинной галереи», - отметил Кирилл Застрожный.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, запечатлен момент кражи: молодой человек спокойно снимает картину «Ай-Петри. Крым» со стенда и уходит. Он был задержан через несколько часов в Одинцовском районе Подмосковья.

На выставке в Третьяковской галерее представлены 180 работ Куинджи, собранные из 20 крупнейших музеев России, а также стран ближнего зарубежья.

Что же касается печального опыта, с которым однажды сталкивались в Пензенской галерее, то он был в 1989 году, когда похитили работу французского живописца Теодора Руссо.

«Утром выбили окно, прыгнули - тогда сигнализация была только звуковая. В несколько прыжков - прибежал, обрезал эти веревочки, на которых она висела, схватил и убежал. Бесследно исчезла. И потом эта работа уже просто нашлась в рамках совершенно другого дела. Слава богу, за территорию России не выехала: когда арестовали какого-то крупного теневого дельца, у него оказалась в подмосковном его имении эта работа», - добавил Кирилл Застрожный.

Искали ее более 20 лет. Она, как и прежде, украшает зал французского искусства. Стоит отметить, что три этюда Куинджи, предоставленные Пензой Третьяковской галерее, застрахованы на общую сумму более 30 миллионов рублей. Назад полотна легендарного русского передвижника вернутся до 4 марта.

0
0
0
0
 
Гость|28.01.2019 19:04|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 