27.01.2019 | 14:20

На 6 лет в колонию строгого режима отправился внук, виновный в гибели своего деда. Мужчина, которому не было еще и 30, забил 79-летнего родственника табуреткой. Все случилось в Бекове. По словам молодого человека, в поселок он приехал, чтобы устроиться на работу.

«9 сентября 2018 года между Москалевым и дедом произошла очередная ссора, причиной которой послужило то, что в ходе распития спиртных напитков дед пригрозил внуку, что не пропишет его в своем доме, после чего стал выгонять Москалева и оскорблять его, ударил внука клюшкой», - рассказала прокурор управления областной прокуратуры Катерина Майорова.

Мужчина разозлился и схватил первый попавшийся под руки предмет.

Последнюю часть ссоры застал свидетель - отчим молодого человека. По словам мужчин, сразу после ЧП избитый был жив.

При назначении наказания учли явку с повинной и раскаяние в содеянном. Мужчина же посчитал, что 6 лет в колонии - это слишком сурово, и обжаловал приговор в областной инстанции. Но решение не изменилось.

«Были конфликты. Дед говорил, что не подпишет ему жилой дом. Я думаю, что практически внук приехал с этой целью. Если бы он хотел устроиться на работу... Никуда он не устроился, везде он характеризуется как лицо, страдающее алкоголизмом», - пояснил судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов.

Приговор вступил в законную силу.