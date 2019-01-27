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Криминал | В Пензе родственники умершей женщины обнаружили в гробу чужое тело

27.01.2019|12:38
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В Пензе проводится проверка по факту халатности, допущенной при организации захоронения женщины 1952 года рождения.

По предварительным данным, 26 января родственники умершей обнаружили, что работники ритуальной компании привезли из патологоанатомического отделения областной клинической больницы имени Бурденко чужого человека.

«Как оказалось, тело женщины было перепутано с другой умершей и выдано иным лицам, что едва не привело к захоронению женщины под другим именем», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, которые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности.

«Выясняется, на каком этапе и работниками какой организации (патологоанатомического отделения Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко или ритуальной компании) допущены нарушения, приведшие к подмене тел умерших женщин.

В ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему, детально исследована организация работы данных учреждений. По результатам будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.

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