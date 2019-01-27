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Криминал | Клиент пензенского акваклуба покусился на 27 000 руб. из кассы

27.01.2019|16:28
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Деньги чуть было не уплыли от владельцев. Их у хозяев увеселительного заведения, расположенного в Октябрьском районе Пензы, пытался изъять клиент.

«В два часа ночи местный житель 1979 года рождения, находясь в акваклубе, умышленно открыто похитил денежные средства из кассы в сумме 27 000 рублей», - рассказала дознаватель ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Екатерина Чернова.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе, свою вину он не признает.

«Администратор данного акваклуба пояснила, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно», - добавила Екатерина Чернова.

Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, на этот раз ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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Гость|27.01.2019 17:10|

Главное душевное спокойствие.

Гость|27.01.2019 17:17|

Акваклуб это баня что ли?

Имя: Гость
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