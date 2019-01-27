27.01.2019 | 16:28

Деньги чуть было не уплыли от владельцев. Их у хозяев увеселительного заведения, расположенного в Октябрьском районе Пензы, пытался изъять клиент.

«В два часа ночи местный житель 1979 года рождения, находясь в акваклубе, умышленно открыто похитил денежные средства из кассы в сумме 27 000 рублей», - рассказала дознаватель ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Екатерина Чернова.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе, свою вину он не признает.

«Администратор данного акваклуба пояснила, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно», - добавила Екатерина Чернова.

Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, на этот раз ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.