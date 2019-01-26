26.01.2019 | 13:33

Застолье с обильным возлиянием в колышлейском общежитии закончилось для 44-летней хозяйки комнаты невесело.

Несмотря на то что гости были ей практически не знакомы, она радушно усадила их за стол и приняла вместе с ними изрядную дозу спиртного. Женщина так и не дождалась, когда собутыльники разойдутся, - ее сморил сон. Проснувшись, она обнаружила, что в ее ушах нет привычного украшения - золотых сережек.

Сельчанка отправилась в полицию и подала заявление. Стражи порядка оперативно установили подозреваемого: им оказался 62-летний сосед женщины по общежитию. Ранее судимый мужчина сознался в краже ювелирного изделия.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев! Подобные случаи хищения имущества и денежных средств после совместного распития спиртного происходят регулярно. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: лучший способ защиты - это ваша бдительность», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.