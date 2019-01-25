Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 янв 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Криминал | В Пензе мужчина подозревается в кражах из детских магазинов

25.01.2019|16:34
Печать

За детскими товарами из Москвы в Пензу прибыл мужчина 1983 года рождения. Из магазина, расположенного в Октябрьском районе, он взял девять банок сухой молочной смеси общей стоимостью 11 500 рублей, а через некоторое время - конструктор, цена которого составляет 4 685 рублей.

Вот только расплачиваться ни за то, ни за другое мужчина не стал. И в результате был задержан сотрудниками полиции.

«Установлено, что мужчина совершил ряд аналогичных преступлений в торговых центрах, расположенных на территории города Пензы», - сообщила дознаватель отделения дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Елена Морозова.

Столичному вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 