25.01.2019 | 16:34

За детскими товарами из Москвы в Пензу прибыл мужчина 1983 года рождения. Из магазина, расположенного в Октябрьском районе, он взял девять банок сухой молочной смеси общей стоимостью 11 500 рублей, а через некоторое время - конструктор, цена которого составляет 4 685 рублей.

Вот только расплачиваться ни за то, ни за другое мужчина не стал. И в результате был задержан сотрудниками полиции.

«Установлено, что мужчина совершил ряд аналогичных преступлений в торговых центрах, расположенных на территории города Пензы», - сообщила дознаватель отделения дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Елена Морозова.

Столичному вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.