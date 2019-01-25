25.01.2019 | 12:32

В пензенскую полицию поступило заявление от представителя торгового центра в Октябрьском районе. Оттуда пропали сначала девять банок сухой молочной смеси общей стоимостью 11 500 рублей, а затем конструктор за 4 685 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Москвы.

Мужчину нашли и опросили. В отношении него возбуждено уголовное дело. «Санкция статьи 158 УК РФ («Кража») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям на территории Пензы.

Летом 2018 года в Пензе Октябрьский районный суд вынес приговор троим «гастролерам», которые обворовали магазины торговой сети «Детский мир» в ТЦ «Ритэйл», «Пассаж», «Суворовский» и «Проспект». Добычей злоумышленников стали конструкторы «Лего» на 200 235 рублей 84 копейки, все кражи были совершены в один день - 10 марта.

Двое из них получили условные сроки, один - реальный. Организатора группы установить не удалось, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.