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Криминал | Бековчанину, забившему деда табуретом, не смягчили приговор

25.01.2019|13:01
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Суд апелляционной инстанции не смягчил приговор 29-летнему жителю Бековского района, который прошлой осенью до смерти забил табуретом родного деда.

Летом 2018 года мужчина приехал в Беково, чтобы устроиться там на работу, и поселился в доме своего 78-летнего родственника. Трудоустроиться у него не вышло, оба жили на одну пенсию старика.

9 сентября они решили выпить вместе и в процессе между ними произошла очередная ссора. Внук схватил деревянный табурет и забил им деда. Тот скончался на месте происшествия.

«Как пояснил подсудимый, причиной ссоры стало нежелание деда зарегистрировать его в своем доме, попытка выгнать, оскорбления и нанесение ударов клюшкой по голове», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчину осудили на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Наказание показалось ему слишком суровым, он обжаловал приговор, но не добился сокращения срока.

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Гость|25.01.2019 13:39|

На нож пса

Гость|25.01.2019 13:59|

6 лет за садистское убийство со всеми отягчающими уже представляется слишком суровым приговором. А раньше казалось излишне гуманным.

Имя: Гость
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