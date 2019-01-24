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Криминал | Следователи выяснили обстоятельства падения жителя Пачелмы с высоты

24.01.2019|15:10
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Переломы бедренной и локтевой костей, закрытую черепно-мозговую травму диагностировали у мужчины 1962 года рождения. Следователи выяснили, при каких обстоятельствах все произошло. Оказалось, что вред здоровью жителя Пачелмы был нанесен на рабочем месте.

«Тренер-преподаватель по устному распоряжению директора детско-юношеской спортивной школы Пачелмского района осуществлял работы на высоте по замене электроплафонов в здании ФОК «Старт». Ввиду того что леса, которые использовались им при работе, покачнулись, потерпевший упал с высоты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Высота составила 8,5 метра. Сначала мужчина лечился в ломовской больнице, затем в двух пензенских - клинической имени Г. А. Захарьина и областной имени Н. Н. Бурденко.

«Уголовное дело возбуждено по части 1-й статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - добавила Татьяна Махницкая.

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