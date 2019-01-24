Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 янв 2019|12:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.39  |  $  66.33
 

Криминал | На Пензе-II из поезда похитили 10 коробок с мебельной фурнитурой

24.01.2019|11:04
Печать

В областном центре задержали 31-летнего мужчину, его подозревают в хищении груза из поезда на станции Пенза-II.

Предварительно установлено, что злоумышленник срезал запорно-пломбировочное устройство, открыл створку контейнера и вытащил из него 10 коробок с мебельной фурнитурой на сумму 31 тысяча рублей.

Он хотел продать похищенное, но реализовать свой замысел не смог: его задержали сотрудники транспортной полиции.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

0
0
0
0
 
Гость|24.01.2019 11:32|

до чего жизнь довела. скоро чай воровать начнут, чтобы выжить

Гость|24.01.2019 11:33|

Интересно, и куда ворюги денут 10 коробок пластиковой швали?

Гость|24.01.2019 11:43|

Гость писал(a):

до чего жизнь довела. скоро чай
Вы дурачок?

Гость|24.01.2019 12:01|

Гость писал(a):

Вы дурачок?
ты кабачок? просто комментарии, как у овоща

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 