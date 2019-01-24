24.01.2019 | 11:04

В областном центре задержали 31-летнего мужчину, его подозревают в хищении груза из поезда на станции Пенза-II.

Предварительно установлено, что злоумышленник срезал запорно-пломбировочное устройство, открыл створку контейнера и вытащил из него 10 коробок с мебельной фурнитурой на сумму 31 тысяча рублей.

Он хотел продать похищенное, но реализовать свой замысел не смог: его задержали сотрудники транспортной полиции.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.