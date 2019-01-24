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Криминал | Избивший человека земетчинец пытался скрыться от правосудия в Германии

24.01.2019|09:16
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Суд вынес приговор 34-летнему жителю поселка Земетчино, ранее судимому за разбой, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Установлено, что вечером 4 августа 2017 года в нежилом доме на улице Заречной в деревне Генералово Земетчинского района подсудимый избил спавшего человека, не менее двух раз ударив его обутой ногой по телу.

Во время предварительного следствия злоумышленник выехал в Германию, поэтому его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. 24 января 2018 года Земетчинский районный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации зарубежное государство выдало земетчинца для привлечения к ответственности.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый не признал свою вину. Он пояснил, что приехал на пруд в деревню Генералово в компании из четырех мужчин, чтобы выяснить, кто без разрешения арендатора водоема ловит рыбу сетями.

Прибыввшие зашли в нежилой дом у пруда. Там находились сторож и еще один мужчина, которого он ударил ладонью по лицу. Бил ли потерпевшего еще кто-нибудь, он не видел из-за плохого освещения в комнате.

На основе исследованных доказательств суд признал земетчинца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Также частично удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|24.01.2019 09:32|

Так мало дали? А за издержки по депортации лямов 10 снять с него в пользу государства.Кто компенсирует госзатраты?

Гость|24.01.2019 09:40|

Ладонью по лицу?

И тяжкий вред?

И депортация?

Что-то не договаривают.

Гость|24.01.2019 09:57|

Гость писал(a):

Что-то не договаривают.
penzainform.ru писал(a):
в размере 250 тысяч рублей.
точно что то не договаривают

Гость|24.01.2019 10:02|

Судить скотину еще раз, чтобы людей спящих не избивал! Таких на зону лет на 5

Гость|24.01.2019 10:05|

Там Мужеложство было!вот и молчок.

Гость|24.01.2019 10:16|

Обутой ногой. Эурналюги привзошли себя.

Имя: Гость
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