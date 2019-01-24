24.01.2019 | 09:16

Суд вынес приговор 34-летнему жителю поселка Земетчино, ранее судимому за разбой, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Установлено, что вечером 4 августа 2017 года в нежилом доме на улице Заречной в деревне Генералово Земетчинского района подсудимый избил спавшего человека, не менее двух раз ударив его обутой ногой по телу.

Во время предварительного следствия злоумышленник выехал в Германию, поэтому его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. 24 января 2018 года Земетчинский районный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации зарубежное государство выдало земетчинца для привлечения к ответственности.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый не признал свою вину. Он пояснил, что приехал на пруд в деревню Генералово в компании из четырех мужчин, чтобы выяснить, кто без разрешения арендатора водоема ловит рыбу сетями.

Прибыввшие зашли в нежилой дом у пруда. Там находились сторож и еще один мужчина, которого он ударил ладонью по лицу. Бил ли потерпевшего еще кто-нибудь, он не видел из-за плохого освещения в комнате.

На основе исследованных доказательств суд признал земетчинца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Также частично удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.