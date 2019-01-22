22.01.2019 | 13:59

Радиотелефонная компания в Заречном понесла серьезный ущерб. В одном из домов на проспекте Мира злоумышленники похитили кабель, оставив абонентов без связи.

Об этом в полицию заявил представитель компании.

Как установили правоохранители, с 16 по 17 января злоумышленники влезли в подвал жилого дома через вентиляционное окно. Там они срезали 30 метров электропровода и вместе с ним скрылись. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

По факту кражи кабеля проводится проверка.