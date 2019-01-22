Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|18:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.55
 

Криминал | В МУП «Универсал» выдавали зарплату не работавшему родственнику директора

22.01.2019|17:29
Печать

В Малосердобинском районе директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Универсал» уличили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Руководитель МУП ЖКХ, зная о задолженности по уплате налогов и страховых взносов, поручил главному бухгалтеру внести в табели данные о работе его родственника главным инженером в период с марта по июнь 2018 года, хотя на самом деле мужчина эти обязанности не выполнял.

В итоге за четыре месяца он получил более 44 тысяч рублей. Материальный ущерб на ту же сумму директор и нанес своему предприятию.

Глава МУПа признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Его просьбу удовлетворили, оштрафовав на 22,5 тысячи рублей.

«Решение не вступило в законную силу»,- сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|22.01.2019 17:39|

penzainform.ru писал(a):

он получил более 44 тысяч рублей.
penzainform.ru писал(a):
оштрафовав на 22,5 тысячи рублей.
А более 44 тысячи он возместил?

А налоги и взносы в фонды с этой суммы перечислил?

Гость|22.01.2019 17:45|

Это 0,000000000001% от беспредела и воровства, который происходит в ЖКХ.

Гость|22.01.2019 18:18|

Вот удивили. Это нормальная практика во всех МУПах.

Гость|22.01.2019 18:28|

Адвокат Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) Дмитрий Зацаринский подтвердил, что его подопечную освободили. В своем Instagram Зацаринский выложил видео, в котором сказал, что девушка едет домой. В среду, 23 января, Вашукевич даст пресс-конференцию.

Гость|22.01.2019 18:30|

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции после вмешательства Лукашенко

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 