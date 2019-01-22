22.01.2019 | 17:29

В Малосердобинском районе директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Универсал» уличили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Руководитель МУП ЖКХ, зная о задолженности по уплате налогов и страховых взносов, поручил главному бухгалтеру внести в табели данные о работе его родственника главным инженером в период с марта по июнь 2018 года, хотя на самом деле мужчина эти обязанности не выполнял.

В итоге за четыре месяца он получил более 44 тысяч рублей. Материальный ущерб на ту же сумму директор и нанес своему предприятию.

Глава МУПа признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Его просьбу удовлетворили, оштрафовав на 22,5 тысячи рублей.

«Решение не вступило в законную силу»,- сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.