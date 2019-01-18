18.01.2019 | 16:15

В Саратове завершено расследование дела о похищении антиквара. В нем обвиняются 39-летняя женщина и двое мужчин, 29 и 46 лет. Им также инкриминируется разбой и незаконное приобретение государственных наград.

По версии следствия, 27 января 2018 года криминальное трио выследило 37-летнего мужчину, коллекционирующего антиквариат. Применив газовый пистолет, разбойники напали на него.

Чтобы жертва была сговорчивее, 29-летний злоумышленник на машине насильно вывез ее в Пензенскую область, где, угрожая убийством, он стал требовать отдать ценности и деньги. Понимая, что может лишиться жизни, антиквар согласился.

Мучитель вновь привез его в Саратов и отобрал ключи от квартиры. Оттуда трое разбойников вынесли предметы старины, деньги, драгоценности, а также государственные награды Российской Федерации, РСФСР и СССР. Преступники скрылись с награбленным, причинив коллекционеру ущерб на сумму свыше 1 млн 800 тыс. руб.

Тем не менее далеко уйти им не удалось. Сотрудники полиции и Следственного комитета задержали их по горячим следам и заключили под стражу.

Злоумышленники полностью признали вину. Потерпевшему полностью возмещен имущественный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.