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Криминал | Похититель саратовского антиквара пытал жертву в Пензенской области

18.01.2019|16:15
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В Саратове завершено расследование дела о похищении антиквара. В нем обвиняются 39-летняя женщина и двое мужчин, 29 и 46 лет. Им также инкриминируется разбой и незаконное приобретение государственных наград.

По версии следствия, 27 января 2018 года криминальное трио выследило 37-летнего мужчину, коллекционирующего антиквариат. Применив газовый пистолет, разбойники напали на него.

Чтобы жертва была сговорчивее, 29-летний злоумышленник на машине насильно вывез ее в Пензенскую область, где, угрожая убийством, он стал требовать отдать ценности и деньги. Понимая, что может лишиться жизни, антиквар согласился.

Мучитель вновь привез его в Саратов и отобрал ключи от квартиры. Оттуда трое разбойников вынесли предметы старины, деньги, драгоценности, а также государственные награды Российской Федерации, РСФСР и СССР. Преступники скрылись с награбленным, причинив коллекционеру ущерб на сумму свыше 1 млн 800 тыс. руб.

Тем не менее далеко уйти им не удалось. Сотрудники полиции и Следственного комитета задержали их по горячим следам и заключили под стражу.

Злоумышленники полностью признали вину. Потерпевшему полностью возмещен имущественный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Источник — фото: saratov.sledcom.ru
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Гость|18.01.2019 16:44|

Так ,кто незаконно приобрёл государственные награды? Судя по тексту - налётчики или ушлый антиквар?

Гость|18.01.2019 16:45|

Этот ушлепок 29 лет из пензы

Гость|18.01.2019 16:50|

Антиквар пойдёт по статье за госнаграды?

Гость|18.01.2019 16:50|

Так в чем пытка заключалась?

В этом? - penzainform.ru писал(a):

злоумышленник на машине насильно вывез ее в Пензенскую область

Гость|18.01.2019 17:22|

Её?

Имя: Гость
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