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Криминал | В Казачьей Пелетьме ремонт телевизора закончился гибелью женщины

18.01.2019|17:56
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Хрупкая на вид девушка нанесла своей жертве смертельный удар. Обвиняемая и ее знакомый пришли к жительнице села Казачья Пелетьма ремонтировать телевизор. Затем остались распивать вместе с другими гостями спиртные напитки.

«В процессе общения между 18-летней обвиняемой и находившейся в гостях 39-летней женщиной возник конфликт. Обвиняемая начала ей предъявлять претензии по поводу ее образа жизни, после чего она стащила женщину на пол с кровати и начала ей наносить удары руками по лицу и не менее одного удара ногой по телу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы потерпевшая скончалась от тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей.

«Девушка в содеянном созналась. В отношении нее избрана мера пресечения - арест», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

До совершеннолетия обвиняемая состояла на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за неоднократные административные правонарушения. Мужчине, с которым она пришла, тоже предстоит ответить перед законом за угрозу убийством. Он участвовал в драке и пытался задушить хозяйку дома.

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Гость|18.01.2019 18:53|

Обвиняемая и ее знакомый пришли к жительнице села Казачья Пелетьма ремонтировать телевизор. 

Вот чем заканчиваются перенастройки телевизоров .

Гость|18.01.2019 18:57|

Состояла на учете... и что, помогло это жертве избежать гибели? Таких изолировать надо сразу от общества и отправить на лесоповал

Имя: Гость
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