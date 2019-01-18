18.01.2019 | 17:56

Хрупкая на вид девушка нанесла своей жертве смертельный удар. Обвиняемая и ее знакомый пришли к жительнице села Казачья Пелетьма ремонтировать телевизор. Затем остались распивать вместе с другими гостями спиртные напитки.

«В процессе общения между 18-летней обвиняемой и находившейся в гостях 39-летней женщиной возник конфликт. Обвиняемая начала ей предъявлять претензии по поводу ее образа жизни, после чего она стащила женщину на пол с кровати и начала ей наносить удары руками по лицу и не менее одного удара ногой по телу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы потерпевшая скончалась от тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей.

«Девушка в содеянном созналась. В отношении нее избрана мера пресечения - арест», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

До совершеннолетия обвиняемая состояла на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за неоднократные административные правонарушения. Мужчине, с которым она пришла, тоже предстоит ответить перед законом за угрозу убийством. Он участвовал в драке и пытался задушить хозяйку дома.