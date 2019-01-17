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Криминал | В Вадинске мошенник обманул директора хлебопекарни на 163 тысячи рублей

17.01.2019|12:09
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Житель Вадинска потерял крупную сумму денег, доверившись аферисту. 70-летний мужчина является директором местной пекарни. Ему позвонил незнакомец, который представился менеджером организации и предложил по низкой цене муку, крупу и сахар, необходимые в производстве.

Директора пекарни заинтересовала выгодная сделка. Договорившись о стоимости продуктов, стороны через электронную почту заключили договор поставки на общую сумму 163 тысячи рублей.

Покупатель перечислил два платежа по 81,5 тысячи рублей, однако заказанных бакалейных товаров так и не дождался. Поняв, что «продавец» не собирается доставлять товар, вадинец обратился в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона становятся жертвами преступлений, связанных с куплей-продажей продуктов питания. 13 января были похищены 12 тонн сыра. Ранее мошенник по подложным документам получил три тонны скумбрии на сумму около полумиллиона рублей.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|17.01.2019 13:34|

Так ему козлу старому и надо комерсу поганому путинойду

Гость|17.01.2019 13:37|

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