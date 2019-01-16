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Криминал | В Пензе уроженцы Шемышейки продавали наркотики через Интернет

16.01.2019|16:42
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Уроженцы Шемышейки познакомились в Москве на заработках. Несмотря на большую разницу в возрасте (один 1966 года рождения, другой - 1995), имели общий интерес - употребляли запрещенные препараты. На нем и решили в итоге построить совместный бизнес. Незаконный.

«Интернет-магазин, занимавшийся распространением наркотиков синтетического типа на территории города Пензы. Оптовую партию наркотиков данные лица закупили в Москве, привезли, расфасовали и наняли двух лиц, жителей Пензы, для бесконтактной продажи на территории города», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Все задействованные в незаконном предпринимательстве граждане задержаны. В общей сложности у них изъято более 100 граммов наркотических средств.

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