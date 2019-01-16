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Криминал | В Пензе судебный пристав обманом присвоила деньги должников

16.01.2019|09:25
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В Пензе бывшая сотрудница службы судебных приставов признана виновной в четырех эпизодах мошенничества.

Установлено, что 32-летняя пензячка, работавшая приставом-исполнителем, в апреле и июне 2018 года похитила денежные средства четырех должников по исполнительным производствам в общей сумме более 31,8 тыс. рублей.

Женщина сообщала гражданам, что помимо основного долга им необходимо уплатить исполнительский сбор, хотя никаких оснований для такого взыскания у нее не было.

Введенные в заблуждение должники отдавали ей деньги. Госслужащая через кассу вносила средства за основной долг, а оставшиеся суммы присваивала.

Женщина была уволена с занимаемой должности во время расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки.

«Суд приговорил виновную к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком 2 года, возложив на нее ряд обязанностей на период испытательного срока. Заявленные потерпевшими исковые требования о возмещении материального ущерба были удовлетворены. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|16.01.2019 09:38|

Кто как может

Гость|16.01.2019 09:44|

Как же так, а я им верил всегда!

Гость|16.01.2019 09:50|

Придать анафеме и на кол!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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