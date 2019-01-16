16.01.2019 | 13:25

В Пензе полицейские выяснили, кому 33-летняя местная жительница перевела деньги за несуществующую шубу.

Женщина рассказала, что в социальной сети нашла объявление о продаже шубы за 14 000 рублей, договорилась о ее приобретении и отправила деньги. Однако товар она не получила.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Пензе установили, что к совершению преступления причастна жительница г. Бийска Алтайского края 2000 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В Бийске подозреваемая дала признательные показания. В отношении девушки избрана мера принуждения – обязательство о явке, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».