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Криминал | У пензенского бизнесмена в Тамбове похитили 12 тонн сыра

15.01.2019|10:20
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В полицию Тамбова поступило заявление от жителя Пензенской области о том, что в воскресенье, 13 января, рядом с оптовой базой «Русичи» на Ипподромной улице у него были похищены 12 тонн сыра.

Об этом факте ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тамбовской области.

Озвученная версия о том, что исчезнувший товар мог быть отвезен в Санкт-Петербург, пока не подтвердилась.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают автомобиль, на котором был похищен груз.

Ранее в Тамбове у пензенского предпринимателя мошенник по подложным документам получил три тонны скумбрии на сумму около полумиллиона рублей. Правоохранители задержали 52-летнего жителя Воронежа и доставили в Тамбов. Подозреваемый рассказал, что сразу после получения партии рыбы в Тамбове скумбрию доставили другим грузовиком в Саратов и там перепродали. Ранее воронежец был судим за аналогичные преступления.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.01.2019 10:47|

Так барыге и надо . Пусть идёт на завод работать .

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