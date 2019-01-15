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Криминал | У 18-летнего пензенца обманом похитили игровую приставку

15.01.2019|10:51
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В Пензе полицейские раскрыли мошенничество, в результате которого 18-летний местный житель лишился игровой приставки.

Молодой человек зарабатывал тем, что предоставлял устройство в аренду. Когда он в очередной раз отдал приставку на сутки, ее не вернули. Пензенец обратился в полицию.

«Была установлена причастность к совершению преступления безработного жителя г. Пензы 1997 года рождения. Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.

«Если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваши действия помогут оперативно задержать нарушителей закона!» - напомнили пензенцам в УМВД.

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