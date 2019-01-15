15.01.2019 | 17:01

Только девушка-продавец и кошка были в торговом зале, когда одинокий покупатель достал из кармана пистолет, как позже выяснилось, игрушечный, и потребовал отдать ему всю выручку.

Напуганное животное спряталось, работница магазина пыталась остановить мужчину.

«Я ему говорю, у меня нет кассы, начал меня толкать, потом я говорю: «Все, уходите, я сейчас милицию вызову!», и он говорит: «Я еще вернусь», и ушел», - рассказала потерпевшая.

«В полицию с заявлением о преступлении обратился индивидуальный предприниматель. Женщина пояснила, что неизвестный открыто похитил из магазина денежные средства в сумме 34 000 рублей и скрылся.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в совершении данного преступления», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД РФ по г. Пензе Мария Трушникова.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель Пензы 1983 года рождения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что денег из кассы он не взял, а хозяйка магазина, приехавшая на место преступления, заведомо ввела в заблуждение сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские отмечают, что в последнее время в регионе все чаще фиксируются случаи сообщения ложных сведений о преступлениях. По всем фактам проводятся проверки.