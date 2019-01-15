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Криминал | Пензенец с игрушечным пистолетом пытался забрать деньги из магазина

15.01.2019|17:01
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Только девушка-продавец и кошка были в торговом зале, когда одинокий покупатель достал из кармана пистолет, как позже выяснилось, игрушечный, и потребовал отдать ему всю выручку.

Напуганное животное спряталось, работница магазина пыталась остановить мужчину.

«Я ему говорю, у меня нет кассы, начал меня толкать, потом я говорю: «Все, уходите, я сейчас милицию вызову!», и он говорит: «Я еще вернусь», и ушел», - рассказала потерпевшая.

«В полицию с заявлением о преступлении обратился индивидуальный предприниматель. Женщина пояснила, что неизвестный открыто похитил из магазина денежные средства в сумме 34 000 рублей и скрылся.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в совершении данного преступления», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД РФ по г. Пензе Мария Трушникова.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель Пензы 1983 года рождения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что денег из кассы он не взял, а хозяйка магазина, приехавшая на место преступления, заведомо ввела в заблуждение сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские отмечают, что в последнее время в регионе все чаще фиксируются случаи сообщения ложных сведений о преступлениях. По всем фактам проводятся проверки.

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Гость|15.01.2019 18:50|

Сотрудники банка были очень удивлены, когда узнали, что из их банка было украдено 3 000 000 долларов.

Но больше всех был удивлён вор Петров, который точно знает, что больше 3000 не выносил.

Гость|15.01.2019 19:01|

На лживую хозяйку завели уголовное дело?

Гость|15.01.2019 19:36|

Что скажет СЭС по поводу кошки в продуктовом магазине?

Гость|15.01.2019 19:43|

Кошка не при делах и в магАзин забрела случайно.

Гость|15.01.2019 19:44|

Гость писал(a):

Что скажет СЭС по поводу кошки в продуктовом магазине?
Скорее всего одобрит ибо кошки хорошо мышей ловят да и с тараканми думаю неплохо расправляются..

Имя: Гость
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