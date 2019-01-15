15.01.2019 | 11:17

В понедельник, 14 января, в 2:45 патруль вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, переходившего улицу. Стражам порядка показалось подозрительным, что гражданин нес двухсекционную металлическую лестницу длиной около четырех метров.

Стражи порядка поинтересовались, зачем 58-летнему пензенцу глухой ночью потребовалась такая высокая стремянка. Тот признался, что украл лестницу со стройки на проспекте Победы.

Он даже рассказал, как проделал манипуляцию по извлечению металлической конструкции: просунул под забор крюк, зацепил ее и вытащил наружу.

Однако хозяйственному мужчине не удалось попользоваться стремянкой. Росгвардейцы доставили его в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.