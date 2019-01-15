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Криминал | 36-летняя зареченка накупила продуктов по найденной банковской карте

15.01.2019|17:45
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У двух жительниц Заречного Новый год был испорчен. Одна из них, 74 лет, утром 31 декабря потеряла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Вторая, 36-летняя, нашла ее и воспользовалась моментом.

Вскоре пенсионерке пришло сообщение о том, что с ее счета списано более 1 400 рублей в магазине на улице Ленина. Зареченка обратилась в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую.

Ранее судимая гражданка призналась в том, что использовала найденную карту: деньги она потратила на продукты. Однако посидеть за новогодним столом ей так и не удалось - она была задержана.

«Проводится проверка», - сообщает портал «Заречье сегодня».

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Гость|15.01.2019 18:03|

Халява заразительна!!!

Гость|15.01.2019 18:12|

А пин-код карты она откуда узнала? Значит, "пасла" бабульку, когда та расплачивалась картой в маркете или бабло снимала в банкомате.

Гость|15.01.2019 18:29|

олень ты. читай внимательно статью. БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА.

Гость|15.01.2019 18:34|

до определенной суммы без пароля можно списывать. поэтому будьте бдительны

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