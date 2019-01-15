15.01.2019 | 17:45

У двух жительниц Заречного Новый год был испорчен. Одна из них, 74 лет, утром 31 декабря потеряла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Вторая, 36-летняя, нашла ее и воспользовалась моментом.

Вскоре пенсионерке пришло сообщение о том, что с ее счета списано более 1 400 рублей в магазине на улице Ленина. Зареченка обратилась в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую.

Ранее судимая гражданка призналась в том, что использовала найденную карту: деньги она потратила на продукты. Однако посидеть за новогодним столом ей так и не удалось - она была задержана.

«Проводится проверка», - сообщает портал «Заречье сегодня».