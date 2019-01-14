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Криминал | Житель Пензы подозревается в краже дизтоплива из попавшей в ДТП машины

14.01.2019|17:42
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200 литров дизельного топлива исчезло из грузового автомобиля Volvo, поврежденного в ДТП.

Машина была припаркована около магазина на 631-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». Стоимость горючего составила около девяти тысяч рублей.

С заявлением о пропаже в полицию обратился житель села Тимирязево Бессоновского района.

Правоохранители провели оперативные мероприятия и выявили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Пензы, ранее судимый.

«В отношении него избрана мера пресечения - обязательство о явке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|14.01.2019 18:55|

Поле брани принадлежит мародерам....

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