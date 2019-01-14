200 литров дизельного топлива исчезло из грузового автомобиля Volvo, поврежденного в ДТП.
Машина была припаркована около магазина на 631-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». Стоимость горючего составила около девяти тысяч рублей.
С заявлением о пропаже в полицию обратился житель села Тимирязево Бессоновского района.
Правоохранители провели оперативные мероприятия и выявили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Пензы, ранее судимый.
«В отношении него избрана мера пресечения - обязательство о явке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Поле брани принадлежит мародерам....