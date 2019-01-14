14.01.2019 | 17:12

Прокурорская проверка в микрорайоне Заря выявила признаки халатности в действиях должностных лиц Управления капитального строительства города Пензы, осуществлявших технический надзор и контролировавших соответствие выполненных работ требованиям проектно-сметной документации.

Дома в Заре предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения. Сейчас компания-застройщик находится в процессе банкротства.

«По результатам прокурорской проверки 27 декабря 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам халатности, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

9 января разрушающимся домам в Заре было посвящено заседание межведомственной комиссии под руководством зампреда правительства Пензенской области Дмитрия Семенова. Было решено назначить дополнительное инструментальное обследование жилых помещений.