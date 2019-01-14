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Криминал | В селе Пушанино мужчина не дождался помощи и умер после ножевых ранений

14.01.2019|17:24
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43-летний житель села Пушанино Белинского района стал жертвой женщины, которая делила с ним кров. В тот день они принимали посетителей.

«Супружеская пара пришла в гости к своим знакомым, чтобы отметить новогодние и рождественские праздники. Во время распития спиртных напитков между хозяевами-супругами возник скандал. После застолья гости остались у них ночевать. Хозяин дома стал оскорблять свою жену и попытался ее ударить», - сообщил зам. начальника отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по области Денис Шитов.

«Женщина схватила нож и нанесла им не менее 35 ударов по телу потерпевшего, после чего она попросила ночевавшую в их доме знакомую вызвать бригаду скорой помощи», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Но спасти раненого уже не было возможности. Врачи лишь констатировали смерть потерпевшего.

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Гость|14.01.2019 19:17|

Люди,не бухайте до усратизма.

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