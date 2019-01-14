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Криминал | Руководитель ОАО «Пензпромстрой» пойдет под суд за невыплату зарплаты

14.01.2019|10:19
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Генерального директора ОАО «Пензпромстрой» ждет суд. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что с 1 августа 2017 года по 30 июня 2018-го зарплата сотрудникам «Пензпромстроя» не выдавалась. Долг превысил 1,9 млн рублей.

В декабре 2018 года, во время расследования уголовного дела, задолженность перед работниками общества была погашена в полном объеме.

Кроме того, зная о наличии у организации задолженности по налогам на сумму свыше 5,6 млн рублей, генеральный директор ОАО «Пензпромстрой» в период с 19 июня по 3 октября 2017 года направил средства от продажи недвижимого имущества, минуя расчетные счета своей организации, на счета третьих лиц для погашения задолженности перед кредиторами. Из-за этого с организации не была взыскана в бюджет недоимка по налогам.

«После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|14.01.2019 10:34|

Три месяца условно?

Гость|14.01.2019 10:43|

На нары тварей на нары .

Гость|14.01.2019 10:57|

Поддержка была,Пензастрой был на высоте...поддержка нет-СУД

Гость|14.01.2019 11:34|

"Счета третьих лиц"- там тоже люди работают и им также нужна зарплата, а бюджет может подождать. Правильно сделал

Гость|14.01.2019 11:44|

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Гость|14.01.2019 11:49|

Давно пора. Во многих заводах пооткрывали липовые ип на рабочих и платить не хотят. Вот и нет налогов и пенчий

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