14.01.2019 | 10:19

Генерального директора ОАО «Пензпромстрой» ждет суд. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что с 1 августа 2017 года по 30 июня 2018-го зарплата сотрудникам «Пензпромстроя» не выдавалась. Долг превысил 1,9 млн рублей.

В декабре 2018 года, во время расследования уголовного дела, задолженность перед работниками общества была погашена в полном объеме.

Кроме того, зная о наличии у организации задолженности по налогам на сумму свыше 5,6 млн рублей, генеральный директор ОАО «Пензпромстрой» в период с 19 июня по 3 октября 2017 года направил средства от продажи недвижимого имущества, минуя расчетные счета своей организации, на счета третьих лиц для погашения задолженности перед кредиторами. Из-за этого с организации не была взыскана в бюджет недоимка по налогам.

«После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.