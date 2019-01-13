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Криминал | На улице Красной в Пензе остановили 25-летнего пьяного водителя

13.01.2019|13:30
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В Пензе 25-летнего водителя привлекут к ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Молодого мужчину, ехавшего за рулем ВАЗ-21099, инспекторы ГИБДД остановили на улице Красной. При освидетельствовании выяснилось, что он пьян.

При этом раньше водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение правил дорожного движения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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